Джакарта, , 10:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел церемонию в Джакарте в ознаменование Дня героев, сообщает Kompas.

В церемонии празднования Дня героев также приняли участие вице-президент Индонезии Маруф Амин, министры и руководители высших учебных заведений страны.

Известно, что во время церемонии президент возложил букеты цветов к могилам героев на кладбище героев в Калибате, Южная Джакарта.

Напомним, День героев отмечается в Индонезии ежегодно 10 ноября. В 1945 году индонезийские солдаты и ополченцы, выступавшие за независимость, сражались против британских и голландских войск.

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