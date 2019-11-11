Аддис-Абеба, , 10:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на встрече с министрами из Эфиопии, Египта и Судана сообщил, что он будет «перерезать ленточку» на открытии плотины Великого Возрождения, когда она будет достроена. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление министра Эфиопии по водным ресурсам и ирригации.

По словам Силеши Бекеле, Трамп сделал данный комментарий во время переговоров при посредничестве США, направленных на урегулирование дипломатического спора между тремя странами по поводу совместного использования вод реки Нил.

В ходе встречи стороны договорились провести дальнейшие переговоры в США и прийти к окончательному плану урегулирования до 15 января 2020 года.

Выступая перед журналистами 7 ноября, Силеши сказал: «Президент Трамп сидел с шестью министрами [по два от каждой страны] и пытался разобраться в ситуации. В конце дискуссии он сказал, что хотел бы перерезать ленточку на открытии».

»Но он подчеркнул, что мы должны избегать разногласий и сотрудничать. Он дал указание министру финансов провести обсуждения для быстрого и тщательного завершения проекта», — отметил Силеши.

В совместном заявлении, выпущенном министерством финансов США от имени трех стран, однако, не упоминалось о планах президента США официально открыть плотину.

Читайте ранее в этом сюжете: Сроки соглашения по строительству плотины в Эфиопии определены — СМИ