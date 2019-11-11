Берлин, , 10:27 — REGNUM Европейский союз нуждается в сотрудничестве с Североатлантическим альянсом. Без Соединённых Штатов ни Германия, ни Европа не смогут себя «эффективно защитить». Такое мнение в статье, опубликованной изданием Der Spiegel, высказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

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«Для Германии ясно: было бы ошибкой, если бы мы стали подрывать НАТО. Без Соединённых Штатов ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защитить», — считает министр.

Глава германского внешнеполитического ведомства отметил, что «это очень ярко продемонстрировало нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)». Маас уверен, что европейская политика без Вашингтона была бы примером безответственности.

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«Мы будем нуждаться в НАТО в течение многих лет», — считает глава МИД ФРГ.

По его словам, если однажды Европа и сможет защитить себя самостоятельно, то Североатлантический альянс всё равно будет необходим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии «смерти мозга». Он также высказал мнение, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, в противном случае она «не будет контролировать свою судьбу».

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