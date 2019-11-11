Киев, 11 ноября 2019, 10:33 — REGNUM Вместо системы спецсвязи правительство Украины может использовать специальное приложение для смартфонов, заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет в интервью телеканалу «24».
Чиновник назвал систему прямой связи с президентом, премьер-министром Украины и спикером Верховной рады «довольно странной вещью».
Дубилет отметил, что анонсировать разработку такого приложения пока рано, однако этот вопрос обсуждается с экспертами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дубилет назвал публикацию новых законов Украины в официальной парламентской газете «странным архаизмом» и предложил публиковать тексты законов на специальном сайте.
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