Киев, , 10:33 — REGNUM Вместо системы спецсвязи правительство Украины может использовать специальное приложение для смартфонов, заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет в интервью телеканалу «24».

Чиновник назвал систему прямой связи с президентом, премьер-министром Украины и спикером Верховной рады «довольно странной вещью».

«Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение, которое будет делать связь даже более защищённой благодаря методам шифрования. И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на систему с этими проводами», — рассказал он.

Дубилет отметил, что анонсировать разработку такого приложения пока рано, однако этот вопрос обсуждается с экспертами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дубилет назвал публикацию новых законов Украины в официальной парламентской газете «странным архаизмом» и предложил публиковать тексты законов на специальном сайте.

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