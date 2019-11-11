Копенгаген, , 12:00 — REGNUM Министерство иностранных дел Дании поставило перед 15 датскими послами задачу по продвижению климатической повестки дня. Речь идет о главах дипломатических представительств в тех странах, где фиксируются наибольшие объемы выбросов углекислого газа.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, главы датских посольств в таких государствах, как Китай, Индия, Индонезия, ЮАР должны будут учитывать проблемы климата при организации безвозмездной финансовой помощи этим странам. Такая же задача будет стоять перед представителями Дании в ООН, ЕС и Всемирном Банке.

«Первостепенной целью глав наших дипломатических учреждений станет укрепление позиций датских компаний и продвижение «зеленых решений». Они должны будут поддерживать намерения страны пребывания в сфере перехода на возобновляемые источники энергии», — заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

По словам министра развития Дании Расмуса Прена, инициативы в сфере сокращения CO2 должны продвигаться везде, где это возможно. «Когда мы помогаем беженцам в Иордании с электричеством, мы делаем это с помощью парков солнечных батарей. Таким образом, мы обучаем самих беженцев, чтобы впоследствии они сами могли управлять этими объектами и обеспечивать себе лучшие жизненные перспективы», — заявил Прен.