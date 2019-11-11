Брюссель, , 10:25 — REGNUM Служба внешних связей ЕС опубликовала «в связи с оккупированным Цхинвали» заявление, в котором предлагает свое видение решение ситуации на границе Южной Осетии и Грузии, в том числе призвала Цхинвал открыть пропускные пункты.

Служба внешних связей указала, что «неточные заявления со стороны Южной Осетии, касающиеся безопасности и текущей ситуации на месте» являются неприемлемыми. Авторы заявления призывают использовать механизмы предотвращения инцидентов — горячая линия миссии наблюдателей Евросоюза, Механизм предотвращения инцидентов и реагирования на них и Женевские дискуссии.

Служба внешних связей заявила, что пограничные пункты Южной Осетии, закрытые с начала сентября, должны быть немедленно открыты. Также ЕС вновь выразил поддержку «территориальной целостности Грузии».

«Евросоюз по-прежнему привержен мирному урегулированию конфликта в Грузии и подтверждает свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ»