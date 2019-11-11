Копенгаген, , 10:42 — REGNUM Правительство Дании учредит новую должность посла по делам климата, которую займет нынешний посол Дании в Египте Томас Анкер Кристенсен.

В обязанности Анкер Кристенсена частично будет входить работа с международными договорами по климату, в первую очередь, на предстоящем в декабре климатическом саммите в Мадриде, а также продвижение предлагаемых Данией решений по сокращению CO2 за рубежом. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод считает, что посол по делам климата будет играть важную роль.

«В этой области предлагаются различные инициативы как в ООН, ЕС, так и в частном секторе. Задачей Анкер Кристенсена станет объединение этих усилий и вовлечение датских компаний в решение проблем», — заявил глава датского ведомства. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Анкер Кристенсен станет пятым послом Дании, который не будет приписан к определенной стране. То же самое касается, например, датского посла по делам технологий Каспера Клюнге.