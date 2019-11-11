Дамаск, , 10:30 — REGNUM Правозащитная организация «Белые каски» в действительности является крылом террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью RT, опубликованном 11 ноября.

Белые каски Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в этой якобы благой организации состоят боевики, в частности, тот, кто обезглавливал людей, и тот, кто поедал сердце убитого военнослужащего. Записи с этими людьми доступны в интернете.

«Их прекрасно видно, изображения весьма чёткие», — сказал Асад.

Он подчеркнул, что в Сирии пиар-акциям «Белых касок» никто не верит.

Как сообщало ИА REGNUM, война в Сирии, по мнению Асада, является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которую ведут не напрямую, а опосредованно.

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