Мумбаи, Индия, , 10:39 — REGNUM Правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди отказалась сформировать правительство в штате Махараштра. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В официальном заявлении по итогам встречи с губернатором Махараштры Бхагатом Сингхом Кошияри высокопоставленный деятель отделения БДП в Махараштре Чандракант Патил подчеркнул: «Народ Махараштры даровал мандаты коалиции БДП — «Шив сена» («Армия Шиваджи»), в одиночку БДП сформировать правительство не может».

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам выборов правящая «Бхаратия джаната парти» получила 105 из 288 мест в заксобрании Махараштры, а их ближайший союзник «Шив сена» — 56. Тем не менее «Шив сена» отказалась поддержать БДП из-за разногласий внутри коалиции по распределению министерских портфелей.