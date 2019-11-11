Пермь, , 10:11 — REGNUM В Пермском крае министр территориальной безопасности Ришат Ибрагимов покидает пост. С 12 ноября исполнять обязанности министра будет Игорь Гончаров, который является первым заместителем главы ведомства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Ибрагимов подал заявление с формулировкой «по собственному желанию». По данным пресс-службы администрации региона, о его планах ничего не известно.

Добавим, Ришат Ибрагимов возглавляем министерство территориальной безопасности Пермского края менее одного года. Он являлся министром с 23 января 2019 года.