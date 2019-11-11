Симферополь, 11 ноября 2019, 10:12 — REGNUM Чтобы прекратить отток взрослого трудового населения в Москву и другие мегаполисы России, необходимо изменить промышленную и внешнюю политику страны. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказал политолог и философ Борис Межуев.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Счётной палаты, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.
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