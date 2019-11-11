Челябинск, , 10:04 — REGNUM В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову. Об этом она заявила 11 ноября на аппаратном совещании.

Такое же предложение она озвучила Юрию Кожевникову, который отвечает за эксплуатацию остановок. Поводом стали претензии к качеству работы по оборудованию новых остановочных павильонов.

Как пишет Накануне.ru, к середине 2020 года в Челябинске должно появиться 200 остановок на гостевых маршрутах. На них потратят 145 млн рублей. Пока поставлено восемь новых остановочных комплексов, но они уже вызвали волну критики. Новые комплексы оказались недоступны для маломобильных граждан.