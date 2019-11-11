Симферополь, , 10:03 — REGNUM Власти России должны прекратить политику, нацеленную на отток взрослого трудового населения в Москву и другие мегаполисы, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог и философ Борис Межуев.

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«Думаю, главная задача — это прекратить политику, нацеленную на отток взрослого трудового населения в Москву и другие мегаполисы. Понятно, что многодетные семьи — это домохозяйства в малых, средних городах и деревнях. Именно по этим поселениям и наносит удар нынешняя политика поощрения перетока рабочих мест и рабочих рук в Москву и другие миллионники», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Счётной палаты, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более чем 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.

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