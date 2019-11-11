Бишкек, , 09:57 — REGNUM Заключение государственной комиссии по расследованию событий при штурме резиденции экс-президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова планируют передать в парламент до 17 ноября. Об этом 11 ноября сообщает издание 24. kg со ссылкой на представителей госкомиссии.

Отмечается, что против заключения комиссии проголосовала только бывший судья Конституционного суда Клара Сооронкулова. По её мнению, депутаты должны рассмотреть вопрос об ответственности глав МВД и ГКНБ за провал спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная комиссия Киргизии должна была предоставить заключение о событиях в Кой-Таше до 1 ноября 2019 года. Однако из-за разногласий членов госкомиссии этот срок был продлен.

Читайте также: Арест Атамбаева: госкомиссия не может прийти к общему мнению