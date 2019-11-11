Смоленск, , 09:52 — REGNUM Одна из основных проблем современной демографической политики — отсутствие смыслов, ведь жизнеспособность нации зависит не столько от материальных факторов, сколько от нравственной атмосферы и эмоционального состояния общества. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента, начальник управления по научной работе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» Нина Розанова.

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Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, может ли Россия преодолеть демографическую катастрофу, собеседница агентства выразила «уверенный оптимизм».

"Я, как «умеренный» оптимист, говорю «да». Движение к демографической катастрофе началось не сегодня, и если бы не меры государственной политики, пусть и не давшие ожидаемого эффекта, то это движение было бы гораздо интенсивнее. В 2013 году, по данным Росстата, Россия впервые преодолела естественную убыль населения, и несколько лет можно было наблюдать очень скромную, но положительную динамику. При этом в нашей стране есть регионы (в основном речь идет о субъектах Северокавказского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), которые демонстрируют высокий потенциал демографического роста, а некоторые даже настоящее «демографическое чудо», — отметила Нина Розанова.

ИА REGNUM по вопросу демографической ситуации в России, для меня, например, очень показателен тот факт, что абсолютное большинство респондентов (79%) отдаёт предпочтение продолжению рода, а не карьерному продвижению и достижению достатка самих по себе. Также, отвечая на вопрос о желании иметь детей, 22,4% женщин и 32,9% мужчин хотят родить детей или хотят еще детей, у более чем половины опрошенных (60,1% женщин и 52,2% мужчин) дети есть, и они отвечают «уже есть, хватит». Таким образом, у большей части опрошенных есть принципиальное понимание приоритета фундаментальных семейных ценностей, ценности детей. Комментарии к ответу «уже есть, хватит» при этом давать достаточно сложно, поскольку здесь был бы желателен открытый вопрос для выяснения того, что ограничивает пополнение в семействе, и, вполне возможно, какие-то из этих ограничений можно устранить мерами целевой государственной поддержки. Итак, мой умеренный оптимизм исходит из того, что если есть примеры положительного опыта по улучшению демографической ситуации в целом по России и в ряде регионов, в частности, есть осознанная ценность рождения детей для большинства россиян, то «с этим можно что-то делать», — добавила эксперт. «Кроме того, несмотря на в целом не очень обнадеживающие результаты опроса по вопросу демографической ситуации в России, для меня, например, очень показателен тот факт, что абсолютное большинство респондентов (79%) отдаёт предпочтение продолжению рода, а не карьерному продвижению и достижению достатка самих по себе. Также, отвечая на вопрос о желании иметь детей, 22,4% женщин и 32,9% мужчин хотят родить детей или хотят еще детей, у более чем половины опрошенных (60,1% женщин и 52,2% мужчин) дети есть, и они отвечают «уже есть, хватит». Таким образом, у большей части опрошенных есть принципиальное понимание приоритета фундаментальных семейных ценностей, ценности детей. Комментарии к ответу «уже есть, хватит» при этом давать достаточно сложно, поскольку здесь был бы желателен открытый вопрос для выяснения того, что ограничивает пополнение в семействе, и, вполне возможно, какие-то из этих ограничений можно устранить мерами целевой государственной поддержки. Итак, мой умеренный оптимизм исходит из того, что если есть примеры положительного опыта по улучшению демографической ситуации в целом по России и в ряде регионов, в частности, есть осознанная ценность рождения детей для большинства россиян, то «с этим можно что-то делать», — добавила эксперт.

По мнению Розановой, меры, которые со своей стороны должно предпринять государство, были заявлены ещё в Стратегии демографического развития России до 2025 года и нацпроекте «Демография»: это и меры финансовой поддержки семей, позволяющие семье с детьми не просто выживать, а жить достойно, меры для обеспечения качества репродуктивного здоровья, стимулирование здорового образа жизни и высокой ее продолжительности, содействие занятости женщин с детьми до трёх лет, информационное продвижение семейных ценностей и так далее.

«Всё это совершенно правильно, хотя и нет полной уверенности в действенности предложенных мер, отсутствии нецелевого расходования средств, погони чиновников за цифрами в отчетах и т. п. Но, по моему личному убеждению, в государственной демографической политике пока нет самого главного, из-за чего любая политика бессмысленна, — это отсутствие смыслов», — подчеркнула собеседница агентства.

«Жизнеспособность нации зависит не столько от материальных факторов (что, несомненно, очень важно), сколько от нравственной атмосферы и эмоционального состояния общества, а с этим у нас не всё в порядке… Мне кажется, нужна демографическая революция в головах, государство должно помочь нам всем ответить на вопрос «Зачем нам рожать детей для России?». У многих из нас нет этого глубинного понимания смысла деторождения не для себя лично, своей семьи, продолжения своего рода (здесь как раз всё понятно), а для своей страны. Нет понимания угрозы национального вымирания, той глубинной связи населения со своей страной в лице государства, без которой всё это «подталкивание» к рождению детей становится чисто механическим. Людей нужно лечить не лекарствами, а смыслом жизни. Но на чувство уверенности в том, что завтра и послезавтра в нашей стране наши дети будут счастливы, нужны десятилетия», — считает Нина Розанова.