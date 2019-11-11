Москва, , 09:49 — REGNUM Основная задача государства — это увеличение населения, а если происходит депопуляция, значит, государство не выполняет своей функции и не имеет смысла. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ).

«Зачем нужно государство вообще, в принципе? Зачем оно существует? Основная его задача — это увеличение населения, составляющего это государство, другой главной задачи у него нет, всё остальное второстепенно», — рассуждает Бортко.

«В существовании государства самое главное — обеспечить право на жизнь, и, если происходит депопуляция, то есть увеличение смертности, это значит, государство не выполняет своих функций, основной функции», — указал парламентарий.

Поэтому, рассуждает он, «любые меры, направленные на увеличение продолжительности жизни, на рост числа населения… любые меры будут правильными, ибо заставят государство что-то делать в этом направлении».

"Самое главное направление в государстве — это увеличение численности населения, защита детей, которые будут рождаться, иначе оно смысла не имеет вообще», — подчеркнул Бортко.

Дискуссию вызвал законопроект «Справедливой России» о дополнительной материальной поддержке семей с детьми, документ предполагал преференции многодетным. Инициатива была отклонена в октябре.

ИА REGNUM провело опрос о том, что происходит с рождаемостью. Анализ данных, полученных в ходе проведенного ИА REGNUM опроса, показал, что поводов для оптимизма — при сохранении современных тенденций — уже практически нет.

Читайте также: Россия вымирает? Что происходит с рождаемостью? Итоги опроса ИА REGNUMПодробности: https://regnum.ru/news/society/2772873.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.