Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM Новым директором екатеринбургского МУП «Водоканал» стал Евгений Лузгин. Об этом сообщает «Федерал Пресс».

До этого Лузгин возглавлял южную аэрационную станцию в рамках предприятия. 46-летний руководитель закончил УГЛТУ, а в 2011 году был награждён почётной грамотой от областного министерства энергетики.

Сегодня нового главу представят рабочему коллективу «Водоканала». Для этого МУП посетит мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий руководитель предприятия Игорь Дубровин продержался лишь три месяца. С середины лета 2019 года «Водоканал» работал без постоянного руководителя.

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