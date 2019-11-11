Ташкент, 11 ноября 2019, 09:26 — REGNUM Офис торгового представителя при исполнительном аппарате президента США прекратил слушания в отношении Узбекистана, связанные с нарушением прав трудящихся и отсутствием активной защиты прав интеллектуальной собственности, сообщает 11 ноября издание «Подробно.uz».
В офисе торгового представителя США ранее был инициирован процесс, в котором рассматривался вопрос применимости генеральной системы преференций в отношении Узбекистана.
Процесс был начат на основе петиций неправительственных организаций «Международного форума за права трудящихся» (ILRF) и «Международного альянса интеллектуальной собственности» (IIPA).
Отметим, генеральной системой преференций (ГСП) называют режим беспошлинного ввоза товаров на территорию США из развивающихся стран. Узбекистан стал бенефициаром ГСП в августе 1994 года.