Бразилиа, , 09:25 — REGNUM Государственного переворота в Боливии не произошло. Эво Моралес покинул пост президента на фоне недовольства народа и поступил правильно, полагает министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

В своем микроблоге в Twitter Араужу написал, что Моралес принял верное решение об отставке после того, как попытка масштабной фальсификации выборов лишила его легитимности. Никакого переворота в стране не было, а те, кто заявляет об этом, лишь провоцируют акты насилия.

«Бразилия поддержит демократический и конституционный переход власти», — добавил бразильский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке 10 ноября. Он объяснил, что в стране произошел государственный переворот.

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