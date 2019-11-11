Париж, , 09:21 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп поддержал пенсионную реформу и заявил, что не боится забастовки, запланированной на 5 декабря 2019 года, передает BFM TV.

«Франция 2019 года не та, что в 1995 году, есть вещи, которые изменились», — заявил премьер-министр Франции за несколько недель до забастовки против пенсионной реформы.

По его словам, Франция в 2019 году отличается от государства 1995 года, поскольку в то время движения в защиту пенсионной системы блокировали страну на долгие недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о пенсионной реформе во Франции станет темой консультаций с гражданами страны. Новая пенсионная система во Франции вступит в силу в 2025 году.

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