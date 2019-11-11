Оттава, , 09:15 — REGNUM Власти Канады поддерживают призывы Организации американских государств (ОАГ) к проведению повторных выборов в Боливии. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христи Фриланд.

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Дипломат отметила, что результаты аудита миссии ОАГ выявили серьёзные недостатки в проведении и подсчёте голосов на выборах 20 октября 2019 года.

«Очевидно, что воля боливийского народа и демократический процесс не были соблюдены», — отметила Фриланд, подчеркнув, что Оттава после отставки президента Боливии Эво Моралеса «продолжит поддерживать боливийский народ во время переходного периода и проведения новых выборов».

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Также глава канадского внешнеполитического ведомства призвала все политические силы Боливии к сдержанности и недопущению насилия и конфронтации.

Как сообщало ИА REGNUM, после оглашения результатов президентских выборов, прошедших в Боливии 20 октября, в стране начались акции протеста и забастовки. В стране было введено чрезвычайное положение, а глава государства Эво Моралес обвинил оппозицию в попытке организовать госпереворот.

10 ноября президент Боливии объявил о своей отставке с занимаемого поста после ультиматума со стороны вооружённых сил страны. С призывом покинуть пост главы государства к Моралесу также обратились оппозиция и профсоюзы.

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