Чита, , 09:11 — REGNUM Каждый специалист несёт персональную ответственность за выполнение поставленных задач. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Забайкальского края, об этом заявил губернатор региона Александр Осипов на совещании, посвящённом реализации нацпроектов и федеральных программ.

Он призвал разобраться в проблеме, выявить, какой специалист допустил ошибку и сделать выводы.

«Будем прекращать эту историю безответственности, все в крае будут знать, кто и в чем виноват. Безымянность наших неудач должна закончиться», — отметил губернатор.

Напомним, в регионе реализуется 52 региональных проекта в структуре национальных проектов, 30 из которых имеют финансирование из федерального бюджета. Хуже всего обстоят дела с нацпроектом «Экология» и проектах по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.

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