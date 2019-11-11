Сеул, , 08:53 — REGNUM Очередной саммит Соединенных Штатов и Северной Кореи возможен только в случае успешного развития диалога на рабочем уровне между этими двумя государствами, заявил советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Чон Ый Ён.

«(Встреча лидеров США и КНДР) может состояться лишь в случае продолжения диалога на рабочем уровне», — цитирует чиновника The Chosun Ilbo.

Он отметил, что южнокорейские власти тесно сотрудничают с Вашингтоном для скорейшего достижения прогресса в контактах с Сеулом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Северной Кореи заявили, что Пхеньян выступает за полную ликвидацию ядерного оружия во всём мире, включая Корейский полуостров, но вынужден готовиться к любым обстоятельствам из-за политики Соединенных Штатов.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут совместно с Южной Кореей продолжать стремиться к денуклеаризации Корейского полуострова.

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