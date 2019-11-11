Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:46 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули в воскресенье, 10 ноября, назначил новых председателей четырех государственных компаний. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства восточноафриканской страны.

В соответствии с официальным сообщением, на пост председателя совета директоров авиакомпании Air Tanzania был назначен Эммануэль Короссо, Джозеф Хауле занял пост председателя фонда дорожного строительства, Александр Кьярузи был назначен председателем совета директоров Национальной энергогенерирующей компании Танзании (TANESCO), а Феличиан Кихалама был назначен на пост председателя Института лесного хозяйства Танзании (TAFORI).

Помимо данных назначений президент Магуфули одобрил переизбрание Шадрака Мвакалилу главой института памяти Джулиуса Ньерере. По словам журналистов, Мвакалила будет занимать этот пост второй срок.