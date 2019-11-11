Нур-Султан, , 08:41 — REGNUM В Европейской экономической комиссии ООН впечатлились решением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева отказаться от строительства горнолыжного курорта в Кок-Жайлау. Об этом 10 ноября на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его словам, на имя Токаева пришло письмо заместителя генерального секретаря ООН, исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Ольги Алгаеровой.

В письме говорится, что решение президента Казахстана свидетельствует о продвижении в республике прозрачного процесса принятия решений, основанного на мнение жителей региона.

Напомним, 29 октября в Алма-Ате прошло совещание по социально-экономическому развитию города, в котором принял участие глава республики Касым-Жомарт Токаева. На совещании он запретил заниматься проектом горнолыжного курорта в Кок-Жайлау.

Отметим, Кок-Жайлау — это урочище на территории Иле-Алатауского природного парка в 10 км от Алма-Аты.

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