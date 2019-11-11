Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Реформы и досрочные выборы должны провести власти Ирака, чтобы прекратить акции протеста, которые сопровождаются насилием и беспорядками. С таким призывом выступили власти США, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

США выразили беспокойство в связи с атаками на протестующих, гражданских активистов и журналистов в Ираке. Также отмечены ограничения на доступ в интернет.

Народ Ирака заставил власти услышать о требованиях выборов и избирательных реформ. США, как и миссия ООН в Ираке, призывают Тегеран прекратить насилие по отношению к протестующим и провести досрочные выборы, как то обещал президент Бархам Салех, подчеркнули в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции продолжаются в Ираке с начала октября. Манифестации перерастают в насилие и беспорядки.

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