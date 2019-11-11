Москва, , 08:36 — REGNUM Дерусификация Украины — это преступное уничтожение будущего народа Украины, поскольку дерусификация тянет за собой отказ от промышленной современности в пользу традиционного сельского хозяйства, а затем и в пользу дикости, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Везде, где происходила индустриализация настоящая, модернизация и уход от архаики в современность — везде главными были русские на этой территории. Ну что, это не так? В Средней Азии это не так? Армению с двумя академиями делала не советская власть? Украину с этими индустриальными заводами делала не советская власть? …Русский язык не был языком индустриализации? Если это все убрать, то с соответствующими последствиями возвращается селянин», — заявил Кургинян.

По его словам, неважно, в какой из бывших республик Советского Союза идет процесс отказа от всего русского, а значит, и индустриального, везде возвращается архаика, и никакое развитие в антирусском ключе просто-напросто невозможно.

«Так устроена империя, что синонимом развития является русификация в соединении с национальной спецификой. Как только это исчезает, уходит развитие, поэтому Донецк будет развиваться на основе этого соединения украинской специфики с русификацией, а эти территории, особенно западенские, будут дальше и дальше уходить в архаическое сельское хозяйство, а когда придет латифундист, архаическое сельское хозяйство будет уничтожено, и они будут возвращаться в дикость», — продолжил эксперт.