Махачкала, , 08:34 — REGNUM Победитель кадрового конкурса «Мой Дагестан» Нурмагомед Суракатов избран ректором Дагестанского Государственного технического университета (ДГТУ) на ближайшие пять лет. Он набрал большинство голосов на заседании ученого совета вуза, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе университета.

Кандидат экономических наук, доцент Нурмагомед Суракатов родился в 1971 году. Трудовую деятельность начал в ДГТУ, где работает с 1997 года. Спустя 10 лет стал деканом факультета государственного и муниципального управления. В 2010 году он был назначен проректором по экономике, в 2017 году — проректором по учебной работе. Общий стаж педагогической деятельности — 21 год.

В 2018 году Суракатов стал один из 54 победителей республиканского кадрового конкурса управленцев «Мой Дагестан». После этого в декабре был назначен врио ректора ДГТУ. Отметим, что бывший ректор Тагир Исмаилов в настоящее время работает в должности президента вуза.

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