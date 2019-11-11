Буэнос-Айрес, , 08:30 — REGNUM Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что в Боливии произошёл государственный переворот.

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«В Боливии произошёл государственный переворот, который стал результатом действий агрессивно настроенных гражданских организаций и устроивших мятеж полицейских, а также бездействия военных», — написал он на своей странице в Twitter.

Политик уверен, что «боливийский народ должен как можно скорее в ходе свободных и осознанных выборов избрать своё следующее правительство».

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«Институциональный разрыв в Боливии является неприемлемым», — подчеркнул Фернандес.

Ранее власти Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Мексики уже назвали происходящее в Боливии государственным переворотом.

Как сообщало ИА REGNUM, после ультиматума боливийских военных 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку. Мексиканские власти предложили ему политическое убежище, однако Моралес отказался уезжать из страны, но покинул столицу Боливии. Сегодня, 11 ноября, в резиденцию ушедшего в отставку главы государства в Кочабамбе ворвались вооружённые люди. Пока неизвестно, находился ли в резиденции сам бывший президент. Полиция Боливии отрицает, что был выдан ордер на арест Моралеса.

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