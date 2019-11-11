Абакан, , 08:26 — REGNUM Территориальная избирательная комиссия Абакана (Хакасия) объявила о завершении выдвижения кандидатов на пост мэра города.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, по состоянию на 17:00 (местн.) 9 ноября свои кандидатуры выдвинули 13 человек. Теперь они должны предоставить все необходимые документы для регистрации. Решение о регистрации либо об отказе в ней будет принято после проверки соответствия порядка выдвижения кандидатов требованиям закона.

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В частности, за кресло мэра Абакана решили побороться девять самовыдвиженцев: Вячеслав Бушкин (адвокат Абаканской городской коллегии адвокатов), Иван Садовой (региональный представитель ООО «Ормис Сибирь — Восток»), Иван Аксенов (директор ООО «Терра»), Александр Догадкин (сотрудник филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго», место жительства — город Красноярск), Дмитрий Батюшкин (гендиректор ООО «Карусель МАФ»), Олег Иванов (председатель комитета Верховного совета Хакасии по бюджету и налоговой политике), Василий Мельцер (замдиректора ООО «Управление механизации19»), Валерий Старостин (председатель комитета Верховного совета Хакасии по экологии, природным ресурсам и природопользованию), Михаил Торосов (временно неработающий).

«Единая Россия» выдвинула Алексея Лемина (замглавы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства), партия «Родина» — Алексея Хабарова (глава крестьянского (фермерского) хозяйства), «Зелёные» — Сергея Ербягина (председатель национальной ассоциации «Союз жилищных накопительных кооперативов»), ЛДПР — Михаила Молчанова (замдиректора в индивидуальном предприятии, место жительства — Красноярск).

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы мэра Абакана состоятся 22 декабря 2019 года.

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С 1995 года Абаканом руководил Николай Булакин. В октябре 2019 года он погиб в ДТП.

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