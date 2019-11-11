Самарканд, Узбекистан, , 08:24 — REGNUM Сотрудничество стран Центральной Азии с Россией и Китаем не зависит от «погоды» в международных глобальных отношениях, эти мировые державы остаются наиболее стабильными и надежными партнерами. Об этом заявил 11 ноября на конференции в Самарканде бывший генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), доктор политических наук Рашид Алимов.

Стабильность и надежность России и Китая, их притягательность как центров макрорегиона подтвердило время. Эффективное взаимодействие в рамках ШОС и ОДКБ обеспечивает безопасность, стабильность, устойчивое экономическое развитие, сказал Алимов в ходе X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Именно Китай и Россия для стран региона — стратегические партнеры, ключевые торговые партнеры и инвесторы. Так, в 2018 году товарооборот стран Центральной Азии с Китаем увеличился на 20,2% — до $28,4 млрд, с Россией — на 11,7%, до $25,9 млрд.

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