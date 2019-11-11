Париж, , 08:17 — REGNUM Амели де Монтшалин, государственный секретарь при главе МИД Франции, отвечающий за европейские вопросы, примет участие в совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе 11 ноября 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что в Брюсселе министры обсудят ситуацию в Афганистане в контексте президентских выборов и перспективы возобновления переговоров между представителями США и талибами.

Стороны также подтвердят единство Европейского союза по иранскому вопросу и свою приверженность соглашению Ирана с группой государств по ядерной программе.

Встреча, как ожидается, даст возможность обсудить вклад, который союз может внести в снижение напряженности в регионе Персидского залива.

Министры проведут встречу перед неофициальной встречей с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком. Обмен мнениями предоставит возможность продемонстрировать конкретную поддержку Евросоюза политическому переходу, происходящему в этой стране.

Представители европейских государств также обменяются мнениями о ситуации в Китае, в том числе о событиях в Гонконге. Они также обсудят другие международные вопросы: ситуацию в Венесуэле, Ливии, Ираке и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан совершил поездку в Австралию 7−8 ноября 2019 года, где обсудил основные международные проблемы, стоящие перед двумя странами в Индо-Тихоокеанском регионе.

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