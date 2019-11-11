Берлин, , 08:15 — REGNUM Санкции против России привели к существенным потерям и банкротству предприятий на востоке Германии, заявил депутат бундестага Антон Фризен (партия «Альтернатива для Германии») в интервью РИА Новости.

По его словам, влияние этих ограничительных мер на малый и средний бизнес на востоке ФРГ оказалось ещё выше, чем на западногерманские предприятия.

«Я лично знаю в моём округе предпринимателей, которые пострадали в результате антироссийских санкций, вплоть до банкротства», — сказал он.

Фризен добавил, что на востоке ФРГ почти все партии, включая Христианско-демократический союз и социал-демократов выступают за снятие антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября депутаты бундестага отклонили инициативу оппозиционных партий об отмене санкций против России и об укреплении сотрудничества с Москвой. В ходе голосования ни одно из выдвинутых предложений не было поддержано большинством депутатов.

В преддверии заседания член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что от антироссийских санкций немецкие предприятия понесли убытки на сумму свыше $100 млрд.

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