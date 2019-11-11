Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:09 — REGNUM Вторая крупнейшая оппозиционная партия Танзании «Альянс за прозрачность и перемены» (ACT-Wazalendo) отказалась от участия в выборах в местные и районные администрации страны, которые состоятся 24 ноября. Об этом передает ВВС Swahili.

По сообщениям репортеров телерадиокомпании, решение было принято 8 ноября на заседании партии по обсуждению избирательного процесса. Среди одной из причин отказа от участия в выборах были названы злоупотребления со стороны силовых структур Танзании по ходу всей предвыборной кампании.

«Мы стали свидетелями нарушений со стороны полиции Танзании и правительственных чиновников по отношению к нашим кандидатам, членам нашей партии и ее руководству в ряде избирательных округов по всей стране. Я обращаюсь к правительству президента [Джона] Магуфули, не стоит выводить нас из терпения», — заявил председатель партии Зитто Кабве в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего заседания, отметив, что до выборов было фактически допущено лишь «4% от всех выдвинутых нами кандидатов».

По данным журналистов, ранее от участия в выборах отказалась другая оппозиционная партия Танзании — «Партия за демократию и прогресс» (CHADEMA), представители которой сообщили о том, что данные выборы не будут «независимыми и демократичными».

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