Москва, , 07:38 — REGNUM Китай стал инвестиционно-привлекательным для капитала после площади Тяньаньмэнь, а Украина — для криминала после Майдана, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Что произошло с Китаем? Он стал инвестиционно-привлекательным после площади Тяньаньмэнь. Он доказал, что государственная мощь нерушима. Когда Советский Союз потерял инвестиционную привлекательность? Когда Горбачев несколько раз сделал то, что он сделал в Прибалтике и в других местах», — заявил Кургинян.

По его словам, как только иностранные игроки видят, что государство слабое и не способно гарантировать на свое территории ничего, они тут же отказываются от инвестирования. Что же касается, Украины, то она на сегодняшний момент привлекательна в инвестиционном плане только для криминалитета.

«Если у вас непрерывно происходят драки в аэропортах… люди Ахметова дерутся с людьми Коломойского… что там идет война на ножах, то в такую страну будут вкладывать только наркобароны или люди, торгующие живым товаром, соответствующий капитал придет», — продолжил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве заявил, что Украина — это «алмаз, требующий огранки внутренних реформ и внешних инвестиций», а также поспешил сделать историческое открытие, заявив, что украинцы изобрели компакт-диск, вертолет, самолет и прочие чудеса техники.

Отметим также, что Китай на площади Тяньаньмэнь в 1989 году фактически остановил попытку Майдана в стране. Где Китай и где Украина и все постсоветское пространство — вопрос риторический.