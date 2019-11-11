Москва, , 07:11 — REGNUM Российская Федерация проведёт инспекционный полёт над территорией Греции с 11 по 15 ноября в соответствии с Договором по открытому небу. Об этом сообщает издание «Красная звезда».

«Российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Республики», — говорится в публикации издания.

Также сообщается, что воздушная инспекция пройдет «с 11 по 15 ноября с аэродрома открытого неба Анхиалос».

Маршрут инспекционного полета согласован с греческой стороной. Специалисты из Греции проконтролируют применение аппаратуры наблюдения в соответствии с Договором по открытому небу.

Напомним, в конце марта 2019 года российские летчики, в рамках договора по открытому небу, совершили наблюдательный полёт над территорией США.

8 октября 2019 года в США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу. В России не уверены в готовности США пойти на этот шаг, но, даже если и решатся, РФ точно не будет отвечать симметрично.

Международный Договор по открытому небу предполагает взаимные облеты территорий по заранее согласованным маршрутам.

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