Москва, 11 ноября 2019, 07:11 — REGNUM Российская Федерация проведёт инспекционный полёт над территорией Греции с 11 по 15 ноября в соответствии с Договором по открытому небу. Об этом сообщает издание «Красная звезда».
Также сообщается, что воздушная инспекция пройдет «с 11 по 15 ноября с аэродрома открытого неба Анхиалос».
Маршрут инспекционного полета согласован с греческой стороной. Специалисты из Греции проконтролируют применение аппаратуры наблюдения в соответствии с Договором по открытому небу.
Напомним, в конце марта 2019 года российские летчики, в рамках договора по открытому небу, совершили наблюдательный полёт над территорией США.
8 октября 2019 года в США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу. В России не уверены в готовности США пойти на этот шаг, но, даже если и решатся, РФ точно не будет отвечать симметрично.
Международный Договор по открытому небу предполагает взаимные облеты территорий по заранее согласованным маршрутам.
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