Кочабамба, Боливия, , 06:58 — REGNUM В резиденцию ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса в Кочабамбе ворвались вооруженные люди, передает агентство Associated Press.

Пока неизвестно, находился ли в резиденции сам бывший президент. Полиция Боливии отрицает, что был выдан ордер на арест Моралеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября, после ультиматума боливийских военных, Моралес ушел в отставку с поста президента Боливии.

Власти Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Мексики уже назвали происходящее в Боливии государственным переворотом.

Мексиканские власти предложили Моралесу политическое убежище. Моралес покинул столицу Боливии, но отказался покидать страну.

Читайте также: ООН призывает к мирному урегулированию в Боливии