Нью-Йорк, США, , 06:37 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «все заинтересованные стороны» к мирному урегулированию в Боливии в заявлении после отставки президента страны Эво Моралеса.

Генсек ООН также выразил надежду, что в ближайшее время в Боливии удастся провести «транспарентные и заслуживающие доверия выборы».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку и покинул Ла-Пас после ультиматума военных.

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