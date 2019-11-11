Москва, , 06:12 — REGNUM В России не уверены в том, что США действительно намерены выйти из Договора по открытому небу. В любом случае Москва не будет отвечать зеркально, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Если Вашингтон все-таки выйдет из международного договора, то Москва будет вынуждена серьезно подумать над тем, какие ответные меры могут быть применены в данной ситуации, поскольку симметричные меры здесь невозможны.

« Нам надо будет взвесить ситуацию заново (в случае выхода США — прим. ИА REGNUM), — отметил Рябков. — Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы».

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу стало известно 8 октября 2019 года, когда об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел, а уже 27 октября появились сообщения о подписании президентом США соответствующего указа. В тоже время ряд источников сообщал, что окончательного решения по этому поводу принято не было.

Напомним, международный Договор по открытому небу подразумевают взаимные облеты территорий по заранее согласованым маршрутам. Соглашение способствует увеличению взаимного доверия между странами.