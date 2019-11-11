Петропавловск-Камчатский, , 06:09 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин остается в аутсайдерах по уровню доверия граждан. Согласно итогам выполнения KPI в регионах, с которым вице-губернаторов познакомили на семинаре в Кремле, с весны 2019 года губернатор Камчатки так и не смог повысить уровень доверия граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Илюхин Kamgov.ru

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Илюхин попал в четвёрку губернаторов, доверие граждан к которым находится на критически низком уровне. В аутсайдерах, помимо Илюхина, глава ЕАО Александр Левинталь, главы Архангельской области и Коми, пишут «Ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованиям, наименьший уровень доверия к президенту отмечен в Хабаровском крае.