Хабаровск, , 05:44 — REGNUM В Кремле подвели итоги KPI (ключевые показатели) по выборам, доверию граждан президенту, доверию к губернаторам в регионах России. Аутсайдером по доверию к президенту оказался Хабаровский край, согласно исследованию, в этом регионе наибольшее количество граждан не доверяет главе государства. Самый низкий уровень доверия к губернатору продемонстрировала ЕАО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Данные были приведены на семинаре для вице-губернаторов в Кремле, пишет РБК.

В основу исследования легли данные рейтинга доверия президенту и губернатору, показатели опросов по отношению граждан к внешней политике президента, миграционной политике правительства, по отношению к «Единой России», уровню социального самочувствия граждан.

На последнем, 85 месте в стране по уровню доверия граждан к главе государства оказался Хабаровский край, которым с сентября 2018 года руководит ставленник ЛДПР Сергей Фургал.

В число аутсайдеров по уровню доверия к губернаторам вошла Еврейская автономная область. Губернатору ЕАО Александру Левинталю давно пророчат отставку. Он также попал в число аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, в отставку весной 2020 года может уйти не только глава ЕАО, но и губернатор Камчатки Владимир Илюхин. Его отставки жители требуют на митингах и пикетах с начала 2018 года. Но Илюхин полон надежды на третий губернаторский срок.