Киев, , 05:00 — REGNUM В случае российского наступления на Украину, страна самостоятельно сможет себя защитить. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала «1+1».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам министра обороны Украины, у ведомства существует «готовый ответ на подобный сценарий».

Также он отметил, что Украина намерена и дальше получать военную помощь от НАТО.

Напомним, 18 октября замначальника генштаба ВС Украины Алексей Таран, заявил о подготовке России к проведению широкомасштабной военной агрессии против Украины.

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