Ла-Пас, , 04:34 — REGNUM Глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард сообщил, что 20 чиновников и депутатов Боливии прибыли в посольство Мексики в Ла-Пасе с просьбой политического убежища, передает агентство Associated Press.

Эбрард отметил, что Мексика также готова предложить убежище ушедшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу. Сам Моралес, который покинул Ла-Пас и находится в муниципалитете Чиморе, уже заявил, что не намерен бежать из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября под давлением военных Моралес покинул пост президента Боливии. Вице-президент, другие представители высшего руководства Боливии и спикеры двух палат боливийского парламента ушли в отставку вслед за Моралесом.

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