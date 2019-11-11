Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Государственный департамент США «внимательно следит» за ситуацией в Боливии и призывает Организацию Американских Государств (ОАГ) проконтролировать проведение выборов в стране после отставки президента Эво Моралеса, передает агентство Associated Press.

«Мы настоятельно призываем ОАГ направить миссию в Боливию для наблюдения за новым избирательным процессом» , — сказано в заявлении Госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября, после ультиматума боливийских военных, президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку. Вслед за ним посты покинули вице-президент, спикеры сената и палаты представителей.

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