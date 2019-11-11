Берлин, , 04:16 — REGNUM Санкции в отношении России не помогут изменить статус Крыма, поэтому он останется российским. Об этом заявил депутат бундестага Антон Фризен (Альтернатива для Германии) в интервью РИА Новости.

«Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел. Экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар — это США. Они мало потеряли от санкций, в том числе в плане безопасности», — заявил Фризен.

По его словам, необходимо перенести практику «участие без признания» на ситуацию с Крымом.

«Не обязательно признавать статус Крыма, чтобы сотрудничать в экономической сфере, в сфере гуманитарного обмена», — добавил депутат.

Напомним, 24 октября фракция «Альтернатива для Германии» выдвинула на рассмотрение парламента инициативу, которая призывала к содействию в снятии антироссийских санкций ЕС. Автором инициативы был Антон Фризен.