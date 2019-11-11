Берлин, 11 ноября 2019, 04:16 — REGNUM Санкции в отношении России не помогут изменить статус Крыма, поэтому он останется российским. Об этом заявил депутат бундестага Антон Фризен (Альтернатива для Германии) в интервью РИА Новости.
По его словам, необходимо перенести практику «участие без признания» на ситуацию с Крымом.
Напомним, 24 октября фракция «Альтернатива для Германии» выдвинула на рассмотрение парламента инициативу, которая призывала к содействию в снятии антироссийских санкций ЕС. Автором инициативы был Антон Фризен.