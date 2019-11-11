Ханой, , 04:13 — REGNUM Крупную партию героина массой 77 кг конфисковали у наркотарговцев вьетнамские полицейские. Наркотики были спрятаны в 220 тортах, сообщает 11 ноября «Синьхуа» со ссылкой на местные источники.

По данным полиции, задержанными оказались мужчины 28 и 31 года. Оба сознались, что приобрели наркотик в Лаосе привезли его во Вьетнам для употребления.

Напомним, законодательство Вьетнама за незаконную торговлю героином массой более 600 г предусматривает высшую меру наказания. За производство и продажу 100 г героина также полагается смертная казнь.