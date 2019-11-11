Ла-Пас, , 03:59 — REGNUM Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес заявил в своем «Твиттере», что он «не вор» и не намерен бежать из страны.

Тем не менее, Моралес уже покинул Ла-Пас и сейчас находится в муниципалитете Чиморе. О готовности предоставить убежище бывшему президенту Боливии уже заявили власти Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября Моралес объявил о своей отставке после ультиматума военных Боливии. Куба и Венесуэла заявили, что отставка Моралеса является государственным переворотом.

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