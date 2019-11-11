Киев, 11 ноября 2019, 03:32 — REGNUM Решение о прекращении закупок электроэнергии в России принято на Украине. Это «замечательную для всех украинцев новость» опубликовал на своей странице Facebook экс-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.
По словам Ляшко, принципиальное решение властью уже принято, и в настоящий момент решается, каким образом оно будет воплощено в жизнь.
Ляшко пообещал украинцам и дальше бороться несмотря на открытое в отношении него уголовное производство.
Напомним, 7 ноября Олег Ляшко напал на главупарламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса и обвинил его в измене в связи с разрешением поставок российской электроэнергии на украинский рынок. Перешедшие в драку дебаты стали основанием для заведения уголовного дела.