Ла-Пас, , 03:17 — REGNUM Десятки скачущих и танцующих людей выбежали на улицы городов Боливии, чтобы отпраздновать отставку руководства страны. Об этом сообщают местные новостные издания «Deber» и «Pagina 7».

В нескольких крупных городах Боливии, после сообщений об отставке руководства страны, на улицы выбежали участники массовых беспорядков. Демонстранты вышли отпраздновать победу в противостоянии с властью.

Издания публикуют фотографии с центральных улиц крупных городов Боливии. На лицах людей надеты маски, а в руках дубинки и арматуры. Участники гуляний весело прыгают и танцуют.

Ранее, уход в отставку президента Эво Моралеса лидер боливийских оппозиционеров Карлос Меса назвал «концом тирании».

Читайте ранее в этом сюжете: Отставку президента Моралеса боливийская оппозиция назвала «концом тирании»