Вашингтон, , 03:01 — REGNUM США могли бы продавать свои атомные подлодки Австралии. Это изменило бы соотношение сил в Тихоокеанском регионе, уменьшило влияние Китая и стало бы «худшим кошмаром» для России, уверен обозреватель The National Interest Гарри Казианис.

Австралии выгоднее всего закупить 10−12 субмарин класса «Вирджиния». «Обе страны получат существенные преимущества от совместного базирования, материально-технического обеспечения, обучения и многих других аспектов», — цитирует автор австралийского военного эксперта Росса Бэбиджа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прожектах военных экспертов США по захвату Калинграда. Американские военные выделили на операцию две недели.

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